王力宏之前違反防疫規定和徐若瑄、黑人等友人聚會。（圖/翻攝自徐若瑄臉書）

李靚蕾17日深夜寫下長文，毀滅式爆料王力宏出軌還約砲，其中一段更直指對象包括人妻，「明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，耐人尋味的發言，讓網友都質疑根本在影射徐若瑄。

李靚蕾不僅揭露王力宏渣男真面目，連婚後都仍維持混亂的男女關係，其中一個還是砲友還是已婚有小孩的人妻，「你們約砲的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處，女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公。」

而讓李靚蕾心寒的是，她已告知王力宏正常社交聯繫可以接受，但邀來家裡她覺得不舒服，沒想到王力宏因此非常生氣，「那以後聖誕節派對就不要辦了，甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會。」

此言一出，讓網友都聯想到徐若瑄，因為日前王力宏從美國返台，結束14天居家隔離還有7天自主健康管理，但他卻馬上跑到徐若瑄家參加聚會，遭北市府裁罰1萬元。

而王力宏也在臉書道歉，會承擔所有違規責任，後續三天的自主管理也會嚴格完成。徐若瑄也致歉，「謝謝網友和媒體的提醒，這個好朋友聚會，我們疏忽了相關防疫規定與其嚴重性。對不起，非常抱歉，也保證以後不會再發生，特此向大眾致歉。」