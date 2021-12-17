金馬影帝陳松勇（勇伯）今(17日)驚傳病逝，享壽80歲，而他生前好友、演藝工會會長康凱也證實死訊，而大家也關心陳松勇的死因，他坦言很難說是什麼原因。

據《ETtoday星光雲》報導，康凱證實陳松勇已過世，由於陳松勇沒有結婚，演藝工會和他會替陳松勇料理後事，但要先釐清他的「親朋關係」，再對外公布。而對於外界關心的死因，康凱透露很難說，「可能是打疫苗，可能是天氣突然變冷」，表示年紀大很多原因都可能突然發生。

陳松勇縱橫演藝圈50多年，曾憑著《悲情城市》獲得金馬獎最佳男主角，因多飾演黑道大哥、江湖味十足和草根性角色，硬漢形象深植人心，敢言的性格也讓他多次上新聞版面。

而昔在《悲情城市》飾演陳松勇老婆陳淑芳，聽聞噩耗也難過不已，並表示2周前有打電話給陳松勇敘舊，當時陳松勇表示自己在醫院，等他出去之後再說，2天前再打電話過去，看護接起電話說正在休息，之後就沒再連絡，怎料如今就此天人永隔。