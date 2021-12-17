80歲金馬影帝陳松勇今(17日)下午驚傳病逝，震驚演藝圈，其實他從2006年就中風，之後陸續出現胃出血、罹患白內障、肺積水等病況，曾三度掛急診，身體狀況令人憂心，不過即使多病纏身，他堅持不戒酒，出席餐會時還會自己攜帶高粱酒。

陳松勇2006年因為愛喝酒導致血糖升高，因此中風送醫急診，之後還有胃出血送醫、糖尿病、心臟鈣化等病纏身，不僅如此，他曾因白內障加視網膜嚴重出血，雙眼近乎失明，接受右眼植入人工水晶體手術。

2016年因不慎摔倒，導致肺積水、腎病發作，3度急診、2度住院，最近一次住院是10月時，驚傳被送到急診，但他澄清只是吹風冷到了，沒有什麼大礙，只是因為有發燒的狀況，醫生建議他留院觀察，隔天才出院。

其實，病痛纏身的陳松勇，之前也樂觀透露，錢還沒花完，不能不醒來，更開玩笑表示：「我復健痛得幾乎尿褲子，但我是陳松勇，痛不能叫，否則就不勇了。」

而他不改愛喝酒個性，出席餐會時還會自己攜帶高粱酒，笑稱：「喝高粱酒跟人家聊天，憂鬱才會好。」近年來即使坐輪椅，依舊說話中氣十足，未料今卻傳出噩耗，讓外界都相當不捨。

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