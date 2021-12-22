春節檢疫專案上路已滿一周，有民眾反映電子圍籬失靈，明明遵守規定在防疫旅館完成前7天檢疫，回到住家接續後7天檢疫時，竟兩度收到違反規定的警告簡訊。對此衛福部長陳時中推測是行政流程問題，由於民眾需要搭乘防疫計程車或防疫巴士返家，可能是時間沒有設定這麼準，導致民眾收到警訊。

一名選擇春節專案7＋7的民眾反映，自己先在桃園防疫旅館進行前7天檢疫，第8天上午10點返回新北住家，接續完成後7天居家檢疫，卻在10點半和下午1點陸續收到2次警告簡訊，提醒她「離開居家範圍，請儘速回家」。

據媒體報導，區公所人員表示「這系統已經很久沒用了」。陳時中今天赴立法院社福及衛環委員會備詢時，立委賴香伶詢問電子圍籬系統是否還有廣泛使用？陳時中表示，一直都有在用。

至於為何會有失靈情況，陳時中認為，可能是行政流程的問題，由於7＋7專案民眾要返家時，會預設一個到家時間，但有時候因為防疫計程車或巴士時間沒有這麼準，有可能回家時已經超過原本設定的時間，導致民眾收到警告簡訊，但事實上是有按照規定的。

春節7＋7專案規定，入住防疫旅館後168小時並取得陰性檢驗證明，即可返家繼續後7天居家檢疫。但有民眾反映，由於防疫計程車不足，導致在防疫旅館多停留16小時才得以返家，媒體詢問全台防疫計程車量能是否足夠？陳時中在立院受訪時表示，已由交通部做相關規劃，由公路總局和地方政府協調。