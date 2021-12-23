Google 台灣繼本月 8 日公布 2021 年度搜尋排行榜，首度揭曉「快速竄升台灣運動員」榜單，世界球后戴資穎高居第一、桌球好手林昀儒第二、「舉重女神」郭婞淳第三，更進一步製作專屬紀念牌給予 10 位入榜運動員，為過去一年，我國各項運動選手所創造的精彩、難忘的回憶留念。

今年，受到疫情影響，民眾日常生活型態大幅改變，卻也因居家防疫帶動線上觀賽需求，讓各項體育賽事的搜尋熱度相較往年獲得明顯提升。尤其本屆東京奧運台灣代表隊，創下史上最多獎牌的亮眼成績，引發台灣民眾對於國手們的高度關心。

運動好手們透過在場上盡情揮灑的汗水、多年來累積的紮實訓練，讓世界得以看見台灣。為了留住這些值得紀念的時刻，Google 特別公布今年度「快速竄升台灣運動員」榜單，回顧場上精彩表現，更為上榜的 10 位人氣運動員，包括：戴資穎、林昀儒、郭婞淳、莊智淵、楊勇緯、周天成、王柏融、李智凱、李洋與文姿云，客製專屬紀念牌及謝卡，感謝他們不僅追求更好的表現，亦充分實踐運動家精神。