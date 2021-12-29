女星瑞莎近年積極培育體操選手，卻被爆料受訪時讓選手淪為陪襯，還被家長控訴商演收入30萬，只拿5萬給3名選手平分，對此，美女主播宋燕旻打臉家長「我只能說，有些不懂行情的人，真的把一切想得太簡單」。

美女主播宋燕旻針對瑞莎被指控的部分做出見解，她表示家長怒控孩子陪同瑞莎受訪，不僅淪為陪襯，還只拿到五百元車馬費，她強調一般專訪跟採訪，受訪者是沒有錢可拿，舉例自己有多次被採訪拍照的經驗，不僅沒錢可拿，妝髮跟服裝都得自備，至於大牌藝人專訪，她提到金馬獎後邀請白靈接受專訪，雖然公司提供梳化，但白靈不僅自備妝髮、服裝到場，即便身為好萊塢巨星，也是零酬勞，另外像是郭婞淳跟麟洋專訪，也是無酬勞，相較瑞莎還給車馬費，算是很有佛心。

至於瑞莎被控訴商演收入30萬，只給3名選手5萬元平分，她表示根據瑞莎回應，30萬包括舞蹈設計、音樂、服裝、道具，拍攝剪輯及硬體，都是需要成本費用，就算是陽春版，幾萬塊也是跑不掉，根據自己當公關經驗來看，除非做公益或有合作，否則不可能安排沒有「光環」團體表演，尤其沒有「名人」加持下，1個人還能分到1萬6，坦言「這種價錢，根本不可能出現」。

宋燕旻表示不論藝人、運動員，不紅時都過的很苦，像是曾有A領域藝人為了跨入B領域，願意降價甚至無酬演出，也有許多主播圈新人，選在休假時無酬播新聞，只為了能抓住機會，或許外界會被在自我剝削或被壓榨，但很多人都是一路辛苦走過來，如今看到瑞莎挺身而出，拉拔非主流體育活動，想必得要有很大的熱情跟愛，尤其在台灣協會擠壓下，依舊願意去做，讓她大讚：「就是一個很勇敢的行為了」。