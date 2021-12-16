王力宏昨（15日)宣布與李靚蕾離婚，8年婚姻宣告終結，但不忘喊話「我們永遠會是一家人」，不過有一說指出「婆媳問題」是壓垮這段婚姻最後一根稻草，對此，美女主播劉芯彤強調「只要是人都一樣，都不喜歡有人到家裡來指手畫腳」。

劉芯彤表示婚姻生變，除了外遇，最常聽到的是「婆媳問題」，畢竟人都一樣，總是不喜歡有人到家裡指手畫腳，若家中有個指揮慾的婆婆，問題就更嚴重，因為很多人當上婆婆後，就忘了當年是媳婦的悲慘日子，像是不少有婆媳問題的家庭，都是婆婆端架子下令指導媳婦如何當好太太、好媽媽，完全不給尊重，這般相處模式，媳婦不捍衛自己怎可能活得下去？強調「婆媳問題是婚姻危機的導火線」。

劉芯彤也列出眾人心目中好婆婆必要條件，分別是重大節日探親，平常打電話關心，各自擁有生活空間；除夕圍爐，年菜輕鬆煮，放媳婦一馬，讓上班族媳婦過年也能鬆口氣；年輕人養家不容易，不當伸手牌，還能在緊要關頭當個救火隊，若符合以上三個條件，根本就是100分的婆婆，還不忘開玩笑表示：「半夜提著燈籠都要趕快嫁過去」。

劉芯彤提及友人表示婚後婆婆從未來過家裡，不曾主動要帶孫子，連過年都是安排飯店圍爐，在用餐一小時後，就要大家早點回家休息，隔天便安排出國行程，此舉讓友人感嘆：「這樣一點都沒有家族向心力」，對此，劉芯彤羨慕表示：「不介入兒子婚姻的婆婆，是夢寐以求都追逐不到的夢想，妳覺得不及格的婆婆，在其他女人眼中根本滿分，可惜妳老公結婚了，不然很多女生會排隊嫁給他」。