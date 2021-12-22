王力宏離婚後好男人形象一落千丈，事業遭受劇烈打擊，一名網友好奇，如果他當初硬不提離婚會怎樣？引起網友討論，不少人看了直呼，他不提可能就沒事，但那個離婚理由實在很瞎，完全沒把老婆放在眼裡，難怪現在會這樣。

一名網友今在PTT發文表示，看看王力宏現在的下場，事業完了、錢沒了，想必小孩也沒有了，如果一切可以重回到半年前，當時的王力宏選擇打死都不離婚，老婆邊當深閨怨婦邊帶小孩，這樣子的話，老婆會不會自己大爆發要離婚？

該網友指出，畢竟整件事情的開端，不就是兩人談說要離婚，然後王家有人放話，李靚蕾才大爆炸反擊的不是嗎？所以如果當初王力宏硬不提離婚，現在的狀況會變成怎麼樣？會有什麼不一樣嗎？

貼文引起網友討論，多數人認為搞不好王力宏不提離婚，事情就沒這麼多，畢竟女方過去對於王力宏的那些荒唐事感覺都睜一隻眼、閉一隻眼。「他沒要離可能就沒這麼多問題了」、「不提可能就沒事，那個離婚理由根本沒把前妻看在眼裡」、「應該就是要離婚，女方才爆氣的吧？」、「感覺女方一直都默許這些事，只是竟然連名份都要收回，實在太超過了。」

另也有人點出當出離婚的理由疑似是想給小三一個名分，讓不少人看了更心疼李靚蕾，「蕾其實不想離婚吧？寧願維持這虛假的婚姻」、「女人的母性有時候也會濫用在對方身上，疼他，幫對方找理由，選擇原諒。」