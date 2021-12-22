李靚蕾指控王力宏偷吃，By2妹Yumi第一時間就被捲入風波，即便多次發文澄清，甚至在半夜報警強調自己不是小三，但屢屢遭李靚蕾強烈反擊，結果今天卻爆出她傷害自己的消息，就醫洗胃急救的照片曝光後，引起軒然大波，但有網友放大就診收據的照片質疑「該不會是自己拍的？」再度掀起網友論戰，部分網友嘆道，大家還是留點口德吧！不用這麼逼人。

Yumi驚傳洗胃急救，引發網友討論。（圖／翻攝自微博）

根據大陸網友發文稱By2妹Yumi吞藥意圖輕生，同時也貼出多張照片，只見Yumi面色蒼白地躺在病床上，看上去非常虛弱，且一張就診單上姓名部分寫著「WEILING」，讓不少人聯想到是Yumi，而就診單據上的臨床診斷則可見患者是因為「藥物中毒」就醫治療。

貼文引起網友熱烈討論，其中一名網友忍不住大酸說「這是自己拍的照片嗎？」甚至還有人懷疑該不會這是Yumi的小號？「翻了翻微博，感覺是妹妹的小號」、「By1也不是不可以吧？」、「以為這樣就能洗脫嫌疑？」

各式酸言酸語，讓不少網友看了皺眉說，奉勸大家還是留點口德吧！畢竟事情最原始的樣貌都還不清楚，即便她可能真的曾經做錯事，但也沒必要這樣逼人，何況現在所有的事情都還沒有確定。「服了你們這群施暴的人，縱使她可能做過錯事（一些還沒有確定的東西），但非要把人逼到這樣才開心？」、「語言會殺人，大家留點口德吧！」、「她到底做錯什麼了？」

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980