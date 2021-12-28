藝人宋少卿今（28日）凌晨5度酒駕被逮，成為酒駕累犯，庹宗華今出席公視人生劇展《無常日常》媒體茶敘，被問及此事時，他以好友身分表示：「酒駕是不太好的行為，希望他記取教訓。」王琄是宋少卿北藝大學姊，她話說得較重：「我學弟嘛，待會我打電話罵他！你自己不要命、別人要命！你自己喝酒在家開心就好，不要出去害人！」

王琄說，之前就曾叫他少喝一點，「他是為了開心才喝的，為了更開心而喝，但他又不是18歲，不是小娃娃，都年過半百了」，不管是當學姊、姊姊，都曾唸過他，她不解地說：「這麼有才華的人為什麼不知道珍惜，？還是才華太多？還是怕自己江郎才盡，還是太久沒新聞？這都是消耗，這沒什麼好講的，酒駕就是不對，幾次都不對，一次都不行。真是找事！」庹宗華則說兩人不是酒友，宋跟他弟弟庹宗康比較要好。

庹宗華、王琄在2005年第40屆金鐘獎分別以《孤戀花》、《再見忠貞二村》獲得連續劇最佳男、女主角獎，當年在後台相約合作，王琄笑說「沒想到相隔16年後才實現」；兩人在《無常日常》分飾夫妻，也共同面對因地震喪子的傷口，王琄更是需要被照顧的失智症者。王琄表示，當知道要跟庹哥合作，想到的是「有一種演員，是你演出的夢幻名單」。戲外，王琄的父親臨終前也有失智狀況，讓她很能同理照顧者立場。她提及當初面對父親記憶一點一點失去「其實是難受、不舒服的」，也將失智者「眼神常是一片空，你看著他時候好像吸不到空氣」的神態帶進劇中。

庹宗華說，能跟王琄合作非常開心，這部戲就是以她為核心，她在這方面情緒也表現非常豐富，兩人拍了幾場戲，感覺很好，她很多動作設計非常細膩，現場表演很容易就帶著大家進入狀況。這類題材在現在社會氛圍中非常需要，人與人之間情誼很真，會讓大家心裡舒服一點。

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