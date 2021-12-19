香港玉女團體「開心少女組」捧紅袁潔瑩、羅美薇及陳加玲等人，其中陳加玲更是以《開心鬼放暑假》的姚瓊一角爆紅，然而在團體解散後，陳加玲人氣大不如前，還捲入桃色糾紛，成為人人喊打的小三，淡出演藝圈多年，陳加玲的近況曝光，竟然成為身價破億的女強人。

陳加玲被黃百鳴加發掘進入演藝圈，笑起來的可愛酒窩成為她的招牌，還被封為「酒窩女神」，陳加玲曾演出過多部電影，最為人所知的便是《開心鬼》系列，團體解散後，她將事業重心放在拍戲上，人氣卻遠不及過去，儘管和黃秋生有不少對手戲，仍然是雷聲大雨點小，甚至還豁出去演出三級電影《聊齋艷譚續集：五通神》，還是不見事業起色。

陳加玲(左一)以女團「開心少女組」出道。（圖／翻攝自微博）

出道的10年間陳加玲共拍攝了30多部電影，儘管她的事業逐漸黯淡，感情世界卻十分精采，她和富商羅傑承曾有段情，然而對方隱埋已婚身分，讓她背負小三罪名，儘管在羅傑承離婚後，兩人終於光明正大的戀愛，最後還是以分手收場，陳加玲也於1996年退出演藝圈。

陳加玲(左)近照意外曝光，氣色看起來很好。(圖/翻攝自IG)

在25年過去的時光中，陳加玲幾乎銷聲匿跡，近幾年她多在泰國、日本、北京等地投資做生意，靠著投資房地產、股票，身價超過上億，日前她的近照在網路上曝光，儘管已經50多歲仍保養得宜，肌膚一樣白皙透亮，招牌酒窩更是甜美，讓不少人又掉入回憶中。