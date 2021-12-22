台灣運動健將奔馳賽場，與其他國家選手一較高下，為國爭光，在頒獎台接受觀眾喝彩的同時，他們平日苦練所付出的代價，外界難以想像。從小就非常喜歡溜直排輪的劉銘哲教練，深受學生們愛戴，還親切稱呼他為「阿哲教練」，在傳授技巧與分享經驗的背後，卻是數不清在運動場練習的日子，沒有鎂光燈、沒有歡呼聲，只有對運動的熱情與堅持。

《時來運轉》體育署及台灣運彩提供運動菁英創造事業第二春

而選手們在賽場上奮戰，隨著時光流逝，總有一天會退出第一線，面對未知的未來，除了擔任教練輔導後進以外，還能夠有更多的想像。像阿哲教練藉由通過運動彩券經銷商遴選資格測驗而成為其中的一份子，貢獻所長回饋社會，持續在體育界發揮影響力，創造出屬於自己的事業第二春。

【台灣運彩協助運動員轉職新腳色 貢獻專才回饋社會】

台灣運彩長期關注體育發展，不僅致力培養新秀，對於從賽場上退役的選手與教練們，也希望透過提供完善的輔導規劃，讓他們延續光榮的人生賽場。體育署與台灣運彩提供機會給代表隊選手和相關人士，協助他們離開運動場後，轉職運彩相關事業，在新的崗位上持續發揮所長，將專業和經驗回饋社會，開創自己的第二人生。

台灣運彩除了輔導運動員將專業與工作結合以外，還挹注國家運動發展基金，提升硬體設施與軟體教育的水準，為下一代打造清新健康、有願景的運動環境，培育出更多優秀人才。

台灣運彩提供機會給運動員等，協助他們轉職運彩相關事業，持續發揮所長貢獻社會/中時新聞網攝

【你手中的運彩被賦予著重要意義 為下一代運動員開創更美好的未來】

台灣運彩的每一個營運據點均提供賽事資訊以及投注服務，民眾可在營運據點內即時觀看比賽並參與投注。藉由「買運彩、看比賽、更精彩」的行動，支持喜愛的球隊與選手，還可以對運動產業有所幫助，為國家挖掘、培育體育人才累積更多資金，達到「買運彩、助體育、增光彩」的理想。