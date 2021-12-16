台灣運彩自從2008年開始成立之後，這13年來挹注了數百億運動發展基金投入培育國內優秀運動人才，同時也向下紮根以及完善運動環境，前體育署長、目前是國立體育大學專任教授高俊雄直言，近4屆奧運國手都是運發基金受益者，沒有運發基金恐怕也不會有今年東京奧運歷來最佳成績展現。

根據運動彩券發展規定，凡是每位運動彩券消費者每投注100元就有10元自動挹注到國家運動發展基金，以作為政府培育、照顧運動人才及協助運動產業發展之用。運動發展基金的運用，為發掘、培訓、照顧運動人才及運動訓練環境改善為主，其中，包含運動教練及選手照顧、建立良好的運動環境、基層運動扎根、弱勢族群照護與其選手培育等事項。

針對運彩基金對於我國選手在各大國際賽事的成績是否有幫助？高俊雄強調，體育署目前設有黃金計畫，這項計畫提供目前所有項目的優秀選手最佳照顧，凡是所需要的運動防護、心理諮詢、出國比賽、移地訓練等費用都可從運發基金中申請，主要目的就是讓這些最優秀的選手能心無旁鶩的在奧運、亞運會上為我國爭取最佳榮耀。

此外，運發基金除了成功頂尖優秀選手的堅強後盾外，另一個使命就是向下紮根，國內偏鄉學校或是基層項目也能藉由運彩基金發展專長運動項目，甚至經費有限的學校無法支付代表隊出國比賽，也可以向體育署申請，讓小學童能夠一圓夢想，在學生時代不留遺憾。

根據台灣運彩統計，2019年挹注運發基金41.6億元，總計這6年來累積挹注超過200億元，來到201.37億元。高俊雄進一步指出，運發基金還可以用來舉辦國際賽事、建蓋運動場館，尤其是舉辦國際賽會需要動用到龐大經費，不是單一協會或是運動團體能夠成功承辦，因此體育署可以透過運阿基金來提供協助，讓世界看到台灣。

高俊雄表示，運發基金確實給予國內體育運動發展最強的助力與推手，讓我國的訓練環境更加提升，讓選手著重訓練無後顧之憂爭取佳績，也讓背後的學術單位後勤支援與訓練設備和場館更加升級，國家的選手可以更全心全力的代表國家爭取更多世界級榮耀光環。

甫在東京奧運勇奪男子羽球雙打金牌的李洋／王齊麟在受訪時感性說，除了要感謝體育署黃金計畫的培訓，還要感謝一路以來給予很多支持與幫助的教練長官親友以及購買台灣運彩挹注國家運動發展基金的社會大眾，他們會再繼續努力，前進3年後的2024巴黎奧運。