王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，在王力宏道歉後風波暫時落幕，然而受到波及的藝人卻仍在風口浪尖，李靚蕾受託特地為陳建州和范瑋琪澄清，卻被網友懷疑是以排除法影射徐若瑄，讓徐若瑄三度為自己澄清，對此，醫師姜冠宇也為她抱不平，「我只看見滿滿的群眾暴力和霸凌。」

姜冠宇在臉書發文表示，這幾天他都不太寫疫情的文章，深知大家都在追蕾宏新進度，沒有人關心疫情相關資訊，「但我覺得這個鬧劇應該要停了，除了台灣還有很多重要事情要討論，同時徐若瑄也是我蠻喜歡的演員之一，她個人生活私下如何，不會改變我看過她任何作品的評價。」

姜冠宇指出，除了事件主角之外，他不認為受到波及的人需要被如此放大檢視，遭受那些嗜血評論，「大家應該要專注在徐若瑄等人的演藝專業表現，而不是他們的那些無關大眾利益，是是非非的事情。」他坦言徐若瑄的作品大家不一定會觀賞評論，有八卦卻搶著看還加入謾罵。

姜冠宇無奈地說：「你也不了解，她們現實生活中真正的苦惱和苦衷，也許，這是你生活中添加樂趣的方式，但是對她們而言，這是很大且不合理的負擔。」他為徐若瑄抱屈，「我真的不知道社會對演藝人員與公眾人物的尊重在哪裡？事件一開始大致釐清之後，其餘的討論與起鬨我都覺得很沒必要，在被牽連到的人，我只看見滿滿的群眾暴力和霸凌。」