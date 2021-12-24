佩甄認為女生要懂得保護自己，遇到怪怪的對象就快跑。（鄭宜熏攝）

女星佩甄今（24日）出席勵馨基金會公益活動，她和醫生老公王祚軒結婚13年，聊到近日王力宏跟李靚蕾的婚變風波，她笑說房子、車子都在她名下，大讚老公「給我滿滿安全感」，還表示老公的收入，有一半會自動匯進她的戶頭，另一半他自有安排 ，並覺得男人真的要對老婆、小孩大方一點。

佩甄還透露全家人的手機都有定位，而且密碼都是公開的，加上老公長時間因為工作不在家，當初提出定位的要求，包含2個小孩的手機也都有定位，全家人綁在一起，小孩也能知道父母在哪，老公也一口答應。

不過，她覺得夫妻之間還是要有自己空間，但強調「我們不是緊迫盯人，不是要每到一個場合就要報告，畢竟他（指在王祚軒）在比較遠的地方工作」，所以欣慰老公理解太太的心態是關心，就不會當成壓力。

她稱沒什麼馭夫術，「只要把自己的部份做好，事情都會有很好的安排」。被問到李妍瑾指控彈頭多年前曾騷擾她，佩甄表示本身沒聽到太多女星被騷擾的案例，但她建議「女生裝傻就好，感覺對方怪怪的就快跑啊」。

佩甄也警惕每個女生談戀愛或選老公都要眼睛睜大，要看清楚對方適合走一輩子嗎，如果很遺憾不行，就把自己顧好、小孩顧好。