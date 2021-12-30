台中一名方姓男子發現在KTV陪酒的妻子，和一名陳姓酒客互傳曖昧簡訊，不但互稱老公、老婆，兩人還狂聊「讓妳大濕」、「直接壓在你身上睡」等語，怒對妻子和陳男提告求償80萬元。不過台中地院審理後，駁回方男訴求，因為方男不但同意妻子在八大行業上班，甚至還當妻子的「經紀人」，應該早有心理準備，老婆為了讓客人捧場會搞曖昧，難認方男因此有精神上的痛苦。

根據判決書，方男指控，陳男明知妻子已婚，仍互傳曖昧鹹溼簡訊，2人不但互稱「老公」、「老婆」，簡訊內容更相當鹹濕，還互傳：「他們在打電動，我跟妳在後面親親」、「這樣要偷偷的」、「是是是大濕說的是」、「為什麼我是大濕？」、「因為我會讓妳大濕」等語；另外還有「嘿嘿，那我要吃補品，我沒辦法12遍喔」、「沒有抱抱睡不著」、「那我會直接壓回去，直接壓在你身上睡」等語，方男表示得知後心理痛苦不堪，也不知該如何面小孩，因此對2人提告求償80萬元。

方妻則向法官喊冤，表示自己在KTV從事陪酒工作，因而和前來消費的陳姓男子認識，她就只是在以上班手腕來維繫客人而已，何況丈夫明知她在KTV陪酒，還接送她上下班。她更指方男長期對她言語和肢體暴力，她忍無可忍提出離婚，方男就對她提告。

台中地院審理後認為，方男除上開對話紀錄外，並在無提出相關證據，以證明妻子和陳男有任何逾越一般男女關係之情，而方男在開庭時也曾向法官表示知道妻子在八大行業上班，還是妻子的經紀人和司機。

衡量一般社會通念，八大行業之工作者雖未必均會從事性工作，但或有性工作等並非難以想像之事，況且方男不僅同意妻子在八大行業工作，還擔任妻子的經紀人，顯見方男已知妻子可能會和客人維持曖昧關係，進而獲得客人持續捧場利益風險之認知與心理準備，難認會因此有精神上的痛苦；且方男自承妻子多次提出離婚要求，甚至直接帶走2名未成年子女，可見2人婚姻關係不睦，認為方男請求無理由，駁回其訴求。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！