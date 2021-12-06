中央流行疫情指揮中心6日公布國內新增10例COVID-19境外移入確定病例。明年元旦起八大行業要營業所有工作人員都需要施打兩劑疫苗並達14天。中市八大行業的業者強調，預期明年新措施實施前都能達標，如果有員工不能配合，業者將暫時對該員工留職停薪，等達標後方能復工上班。

「防疫視同作戰！」世界衛生組織將南非出現的最新COVID-19變種病毒命名為Omicron。這株最新變種因含大量突變且傳染力恐比Delta株更高，嚇壞全球金融市場，英美等多國紛紛重祭出新旅禁；八大行業亦視為不能掉以輕心。

八大行業的業者說，疫情期間八大行業經營困難，不論是管理階層或員工都希望不要「重蹈覆轍」，業者於目前對防疫工作都全力配合規定，惟恐新的病毒Omicron又在某處擴散，八大行業恐又要面臨暫停營業的經營困境，所以現階段會把防疫工作做好、步步為營。

業者無奈指出，八大行業的員工還好控制，最難掌握的是客人常常不願意配合出示疫苗接種「小黃卡」；業者都會要求員工一定要堅守立場，若無法配合防疫規定的消費者寧可不讓其入場，一切都是為了普羅大眾安全，大多客人在聽到業者說明後都能配合，共體時艱。