王力宏性醜聞事件連日發燒，不少男星也無辜被牽連，其中同樣是音樂才子的金曲歌王林俊傑，最近被一名大陸網友曖昧喊話，提到自己1個月內不斷聯繫卻沒收到回應，「最和平的方式就是兩個成年人自己溝通，我們都不要再辛苦身邊的人」；在疑似曖昧網友消息曝光後引起熱議，也讓林俊傑無奈透過JFJ Productions發聲明，怒喊「請停止不實的影射」。

22日一名大陸網友在微博發文並標記林俊傑，說自己在1個月內積極聯絡，還透過他的幾位友人傳達上百條訊息，但都沒有收到回應，其中更以曖昧語氣喊話，「如果你有收到，請你親自聯絡我喔！」、「在成年人的世界裡，一直沉默，冷處理，是最不好的做法」、「很早我們就討論過這個問題，簡簡單單，答案在我們心裡」、「最和平的方式就是兩個成年人自己溝通，我們都不要再辛苦身邊的人了」。

大陸網友點名林俊傑，更以曖昧語氣請他盡快與自己聯繫，讓外界不免多做聯想。(圖/ 摘自微博)

根據該網友在微博的發文並打卡在新加坡，疑似暗指自己飛到新加坡找林俊傑卻被放鳥，也讓網友討論到快炸鍋，紛紛好奇PO者真實身分，及曖昧的訊息內容有何涵義；但林俊傑也透過JFJ Productions做出回應，強調這是別有用心的抹黑造謠，更硬起來表示，若有掌握違法犯罪證據敬請向有關部門檢舉。

林俊傑公司聲明全文：

對於媒體紛紛問詢的關於近期在公共平台被傳播的資訊，本公司不認為這樣的方式和內容適合佔用任何社會資源。在此，一併說明如下：

懇請所有的媒體、具有傳播力的帳號主，敬請停止以不實也提不出具體證據的影射，不論具名不具名，各位的鍵盤都是鋒利的刀刃。具有影響力的藝人，確實應該負起社會責任，林俊傑一直努力在這條路上，以音樂、作品，踏踏實實地存在著。相同，在各位以「娛樂新聞」看待這些「資訊」的時候，謹記自身職責對讀者和社會大眾的影響。「有新聞，先寫再說，寫完再來問回應」、「有‘瓜’，先轉再說，等官方回應」是非常不負責任的！

林俊傑先生與本公司，始終堅持維護清朗的網絡世界，對於別有用心的抹黑造謠及其傳謠的侵權行為不予以回應，是不希望因極個別人尋釁滋事的行為而佔用公共資源，並不意味著相關謠言所捏造虛構的內容是真實的，也並不代表著對於惡劣侵權者的縱容！我們一直在密切關注網絡動態，對於侵權行為持續取證，依法通過法律途徑來維護林俊傑先生的合法權益。一直以來低調的處理侵權事件，是因為我們清楚瞭解，生而為人，如果在成長的路上沒有經歷波折，也無法成就更大的生命課題。

若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請向有關部門進行檢舉，林俊傑先生與本公司將積極配合有關部門的調查工作，以肅清謠言及無端指控。