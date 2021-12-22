雙胞胎女子組合By2妹妹Yumi捲入王力宏婚變事件，疑似被輿論壓倒吞藥輕生，今（22）日一名自稱其好友的爆料者曬出就醫照片，還點名王力宏出面澄清；但Yumi不理智的行徑被網友認為根本是「苦肉計」，沒想到大失敗還惹怒眾人，被挖出過去和姊姊Miko一同受訪影片，從以前就很會耍心機，讓不少粉絲感嘆「害慘姊姊」。

今日上午微博一名網友「做個小孩007」曬出多張Yumi送醫的照片，還清楚拍下診單，上面寫著「急診危重科」、「紅區1-2級」，以及被診斷為「藥物中毒」，文中氣得標記王力宏，喊話「你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出什麼事情，我絕不原諒！！！！」

網友怒挖出昔日姊妹訪談影片，洩Yumi（圖左）心機有多深，連對自己親姊姊Miko（圖右）也不留情。(圖/ 摘自微博)

該貼文一曝光就掀起網友熱烈討論，眾人瘋猜爆料者身份，但多數人卻被Yumi這次輕生舉動看傻眼，認為她極不理智，甚至有資深粉絲不留情地說，「又在耍心機」，還挖出昔日她和姊姊Miko多次受訪的影片；兩人因為被謠傳整形整很大，在鏡頭前被要求做豬鼻子，Yumi就說姊姊先做，姊姊做完她就說她不用做因為她們是雙胞胎，誰做都一樣，當下從Miko表情就能感受到明顯不悅。

過去Yumi總是出賣姊姊Miko，好的都攬在自己身上，要做不好的都推給姊姊，早就讓不少網友認為Yumi很心機；如今Yumi身陷王力宏性醜聞，又做出輕生之舉，苦肉計沒成功反而讓更多人覺得Miko真的很無辜，被這個妹妹害慘了。

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