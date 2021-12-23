王力宏因遭李靚蕾踢爆召妓、約砲等不堪行徑，重挫經營多年的優質形象，最後道歉「暫時退出演藝圈」，而曾是他「16歲小師妹」的張綺倫，也發文慶幸兩人最終無緣，「還好我嫁的不是你」，但PO文後疑似遭到網友攻擊，今(23日)她再度發出9點聲明。

張綺倫日前在臉書透露，自己16歲時遇到22歲的王力宏，「那一年你得了第一座金曲獎，我超級替你開心，演唱會你會帶我到後台玩，而且你還說你要寫一首歌送給我…..還好我們終究無緣，還好我現任老公比你好1000萬倍」。

而李靚蕾也發長文提到「是否承認你從婚前就有跟很多不同的『朋友』有約砲的習慣，甚至有劈腿的事實，例如：2012-2013年，你是否跟我和孫小姐(Yumi)同時交往？你是否同時也約砲小模回家過夜？是否有試圖跟當時16歲的小師妹當『朋友』？」似乎也認證張綺倫說的那段經歷。

今她再次發文解釋，「寫歌、後台等敘述皆屬事實」，但她並沒在文章內提及與王有超乎同門師兄妹之情誼，「還好嫁的不是你」只是她個人感受抒發，現在是全職主婦的她，也未曾把自己當成明星，因此無需藉此炒知名度。

對於酸民攻擊她的外貌、身材，她也表示「本人目前生活衣食無虞、幸福美滿且心寬體胖，並擁有人身攻擊無法詆毀、金錢財富無法換得的心靈富足」，最後放上老公照片放閃，「願大家往後各自安好，少點仇恨、多點溫暖」。

張綺倫臉書全文：

1.本人於16歲時確實與sony公司有過唱片合約，後來由我方因故提出解約，結束合作關係。

2.寫歌、後台....等敘述皆屬事實，本人並未於文章內提及與王有超乎同門師兄妹之情誼。

3.「還好嫁的不是你」等....其文章中之用語，純屬個人感受抒發，並貼在原本關注人數寥寥無幾的粉絲團，卻於未經告知的狀態下被媒體及網友無限上綱。

4.本人自始至終從未以藝人或明星自居過，自我認知上亦一直如此，往後也無發展意願。

5.本人目前為全職主婦，僅保留極少駐唱活動全為興趣使然，且並非主收入來源，故無需藉由炒知名度之行為而從中謀取名利。

6.粉絲團為本人所有，擁有公開發言權之自由，閒雜人等認同與否不在本人考量內，故往後也會繼續暢所欲言。

7.本人目前生活衣食無虞、幸福美滿且心寬體胖，並擁有人身攻擊無法詆毀、金錢財富無法換得的心靈富足。

8.酸民表示你算哪根蔥？聲明個屁！我們沒有想知道你的事⋯⋯！如果我是蔥，而你一直跑來我這爬，所以蟲蟲是你？

(抱歉！我忍不住又歪了.....)

9.感謝大家這幾天浪費了不少寶貴時間在我的留言上，無論是嘲笑、憤怒、嫉妒、鼓勵都是特別的緣份(也許以後我們終究還是無緣)，願大家往後各自安好，少點仇恨、多點溫暖！

#僅此致上1000萬分的.........老公照