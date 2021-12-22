美國之音報導，美國國際宗教自由委員會（USCIRF）當地時間21日發表聲明，強烈譴責中國政府對其委員會成員追加制裁，強調委員會不會對中國的人權和宗教自由問題保持沉默。

美國國際宗教自由委員會發表聲明指出，強烈譴責中國政府增加對委員會主席馬恩扎（Nadine Maenza）、副主席特克爾（Nury Turkel）以及委員巴爾加瓦（Anurima Bhargava）和卡爾（James W. Carr）的制裁。

委員會表示，中國政府今年稍早制裁了委員會委員伯金斯（Tony Perkins），委員會前主席曼欽（Gayle Manchin）和委員摩爾（Johnnie Moore）。

委員會主席馬恩扎在聲明中說，「中國政府實施沒有根據的制裁是對其嚴重侵犯人權和宗教自由、尤其是對新疆維吾爾和其他突厥穆斯林人實行種族滅絕政策的日益增長的關注所做出的反應，我們並不吃驚，」「正如我們過去所說的，美國國際宗教自由委員會不會沉默」， 「中國政府需要停止對維吾爾人、西藏人、基督徒、法輪功等民眾的國家領導的壓迫，而不是執行被誤導的制裁。」

聲明說，美國國際宗教自由委員會一直突出中國政府對宗教自由的侵犯。委員會這個月稱讚拜登總統因中國在新疆維吾爾自治區實行的暴行和其它侵犯人權的行為而對北京冬奧實施外交制裁。委員會還稱讚美國參眾兩院通過《防止強迫維吾爾人勞動法》，並敦促拜登總統簽字成為法律。

委員會副主席特克爾在聲明中說，「中國的種族滅絕和反人類罪行並非是簡單的『內政』，「中國作為《防止及懲治滅絕種族罪公約》、聯合國安理會成員國和人權委員會的成員國必須被追究其對履行國際法和普世人權標準承諾的責任。美國政府不應退縮支持所有中國人的人權和宗教自由的立場，美國國際宗教自由委員會也不會退縮，因為我們在這個重要議題上持共同立場。」

中國外交部發言人趙立堅21日在例行記者會表示，美方依據國內法藉口所謂新疆人權問題，對中方官員進行非法制裁，有關行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係。中方對此堅決反對，強烈譴責。針對美方上述錯誤行徑，中方決定依據《中國反外國制裁法》進行對等反制。從即日起，對美國國際宗教自由委員會主席馬恩扎、副主席特克爾、委員巴爾加瓦、委員卡爾實施相應反制措施，包括禁止上述人員入境中國，包括大陸和香港、澳門，凍結其在華財產，禁止中國公民和機構同其交易。