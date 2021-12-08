「友達以上卻戀人未滿」是很多人都曾經歷過的感情狀態，這時期2人雖然互相有意思，卻始終沒有戳破那層窗紙，朦朧模糊的感覺讓人相當心動。命理專欄「星座上上籤」發文分享，千萬不要和雙子座、天蠍座、水瓶座的人搞曖昧，否則最後受傷的往往只有你自己。

1、雙子座

雙子座喜歡新鮮感，如果一段感情開始進入枯燥、平淡的階段，他們就會因為感到無聊，而控制不住自己蠢蠢欲動的心，想要尋找其他新鮮有趣的人事物，這時候他們就很容易被其他人吸引，但這不代表雙子座對原本的對象不用心，只是他們再愛也可以瀟灑轉身，很快從感情中抽身。

2、天蠍座

天蠍座對於感情有很多期待，因此他們會根據對方的態度，來調整自己在一段感情中的付出，如果對方只是想要搞曖昧，他們通常也不會太認真，頂多就是玩玩而已，天蠍座只會對值得的人交付真心，絕對不會選擇和自己搞曖昧的人交往，更不用說步入婚姻。

3、水瓶座

水瓶座很享受曖昧的感覺，這種彼此都知道對方喜歡自己的狀態，讓他們十分悸動，但有時如果把感情挑明、2人之間朦朧模糊的感覺消失了，水瓶座就會失去原有的悸動，就算他們真的放感情了，也不會讓自己困住太久，很快就能調整好心情迎接新生活。