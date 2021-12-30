1名網友日前應媽媽要求到大賣場買高麗菜，媽媽說「如果一顆50元的話就買2顆」，他到現場發現「特價1顆49元」，於是調頭不買了，事後PO文引來網友討論；不少網友笑說他是聽話的孩子，「乖巧好孩子」、「老實的孩子」，也有人說菜市場賣得更便宜，不買是對的。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他日前被媽媽要求到大賣場買高麗菜，媽媽說「看到高麗菜，如果一顆50元的話就買兩顆」，他到達賣場後發現標價上寫著「台灣高麗菜49元／粒」，他因此沒買、直接回家，他事後PO文引來網友討論。

1名網友日前應媽媽要求到大賣場買高麗菜，媽媽說「如果一顆50元的話就買2顆」，他到現場發現「特價1顆49元」，於是調頭不買了。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

網友留言說，「乖，聽話的好孩子」、「這小孩真是聽話啊，乖寶寶」、「一個口令一個動作，永遠忠誠」、「好孩子」、「老實的孩子」、「媽媽也要叫你過馬路，一定要等車子先過，讓你等到天黑怎麼車子還沒有過」、「真乖巧」。

不過也有網友留言說，「市場三個50，沒買是對的」、「果菜市場一顆30，2顆50，我覺得賣這樣太坑人好吃虧，所以一顆都沒買」、「傻傻的，49元買回去跟媽媽請50元，現賺2塊錢」、「屏東一顆10元自己採收」、「你媽媽現在應該肚子上都是火」、「台南1顆35元隨便挑」、「市場3顆50，沒買是對的」。