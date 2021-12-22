王力宏遭李靚蕾毀滅式爆料，不僅讓王力宏深情、正面形象全毀，雙胞胎女團By2妹妹Yumi、徐若瑄也捲入風波，而徐若瑄稍早則再發文強調：「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』！」徐若瑄還心寒點出：「感謝很多好朋友的關心問候，也讓我看到誰是真正的朋友」。

李靚蕾指控王力宏：「甚至明知違反法規，也要飛奔去（找）她家找她聚會」，讓外界把矛頭指向徐若瑄，對此，徐若瑄也連發聲明否認，並喊話王力宏趕快出來化解，但王力宏至今沒有出聲，而當時到徐若瑄家作客的陳建州（黑人）、范瑋琪夫婦，昨則拜託李靚蕾發文澄清，黑人事後透過經紀人感謝李靚蕾幫忙，也讓焦點再度回到徐若瑄上。

徐若瑄在聲明中心寒提到，面對接連的不實指控，她已身心俱疲，「還是有很多善良的，患難見真情，感謝很多好朋友的關心問候，也讓我看到誰是真正的朋友」，徐若瑄也強調，她沒有介入王力宏、李靚蕾婚姻，不是第三者、也絕無私約。

不少網友都替徐若瑄不捨，留言：「王力宏沒有幫無辜被牽扯的人澄清，而只顧到他自己止血」、「真的受委屈就提告，捍衛你自己的名聲」，也有人勸徐若瑄找李靚蕾幫忙，「叫李靚蕾出聲明還你清白嘛！」、「不然就像黑范2人請蕾澄清，這樣不是最快的？」、「李靚蕾打幾個字勝過妳幾百個字耶！」、「只有李小姐發聲，才能保你名聲」。