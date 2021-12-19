王力宏父親王大中深夜發出親筆信反駁一切對兒子的指控。(圖／宏聲音樂提供)

王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，私生活淫亂，到處約炮，更長期受到王家羞辱、冷暴力，引發軒然大波，事發至今1天半，王力宏始終保持沉默，但父親王大中忍不住，在19日凌晨發出給媒體的親筆信，稱兒子沒有出軌，反控女方要求巨額贍養費，甚至還要求房子、傭人跟保母。

王爸爸表示，離婚早從2年前就開始協調，而他們也都答應了李靚蕾提的條件，簽下字據。他指出，當初李靚蕾自稱月事後1周和王力宏發生性關係，2周後卻懷孕了，原本說要獨自帶孩子，卻又突然改變主意，以肚中孩子要脅逼婚，否則就要爆料毀掉王力宏事業。

王爸爸說，當初家人會議，大家都不贊成這樁婚事，他是唯一贊成的，他認為要保護孩子，也想說婚後女方或許會是個好太太，結果成了他一生最大遺憾。

王爸爸大嘆，這7年來相當痛苦，近2年更有如地獄，他說這樁婚姻從開始就千瘡百孔，兒子花費相當大的心力維持，即便分居2年，王力宏還是有空檔就和孩子視訊互動，換來的卻是這份長文。

王爸爸最後表示，他沒打算平反什麼，只求大家客觀分析，了解內情，強調自己兒子分居2年來，絕對沒有出軌，更不是敗類。反而是女方要求數億贍養費，還要求房子、生活費、2名保母、1名傭人與專用司機、孩子的教育費，而這些王家都已經同意支付，並無刁難女方。

以下為王大中聲明全文：

我是王大中，一般來說，只是一個退休了的普通老人，但是我坐下來寫這一段，才是真正困難的，因為這只能表達萬分之一的我的心痛，有些人知道，我唯一「有名」的是，我是王力宏的爸爸！

這一輩子裡，我最遺憾的事發生在2013年，及時接到力宏電話，他和一位女子在一起，她說當時是月事後一周，然而兩周後，她告訴力宏已經懷了他的孩子。起先她說不用擔心，她會獨自帶孩子，但是很快又改口說如果不結婚，她會爆料摧毀力宏的事業。當初家裡大部份認為這種威脅不能接受，長痛不如短痛，我是唯一贊成結婚的，因為我覺得必須保護孩子，而且事業也很重要，結了婚也許她會是個好妻子，結果竟然這是我一生最大的遺憾。

接下來的竟是七年的痛苦，包括近兩年地獄似的生活。這個婚姻從頭就是千蒼百孔，力宏勞心勞力，補東補西來維持婚姻，到現在幸好三個孩子都身心健康，即使最後兩年，已經不能同住，力宏每天花幾小時本人和孩子同在，或實在外地時也用網上聯繫和孩子互動。當我和王媽媽在台灣時。幾乎每天去和孩子們互動保持他們成長的正常。然而這一份努力沒有成效，靚蕾發表的這一份「長文」竟然轟動一時，但這「長文」不是第一時間寫出，而是分居兩年來處心積慮的結果，七年努力結果在還是沒有脫離一而再，再而三的威脅手段，這是我最大的遺憾，當時沒有堅持取短痛而不長痛。

我不要求大家同情，也不在乎手段，只希望大家能客觀的分析，請大家了解此事已延續多年，離婚的程序也已近兩年，而事實上雙方已簽字，女方有數億台幣的要求，生活費，兩名菲傭，一名保姆及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，這一切都已同意交付，絕對沒有不支持她的可能，我們家世的傳統是和善待人，從力宏七年來的努力，應該可以看出他是什麼樣的人，分居也已兩年多，力宏在此期間絕對沒有出軌之事。

最後請瞭解被誣告的痛苦，只希望大家保持客觀，自然還是會有天理公道，力宏不是敗類，他的孩子們也不該被灌輸這種印象。