藝人宋少卿28日再度酒駕被警方逮回，網友對此感到不滿，紛紛擁入其粉絲專頁痛罵。（翻攝自宋少卿臉書）

高雄林姓男子26日晚間酒駕撞上一家四口，引起輿論撻伐，風波未平之際，相聲瓦舍創辦人宋少卿今（28日）凌晨因三度酒駕被逮，大量網友擁入宋少卿的臉書痛批，「很差很投機的示範」、「酒駕真的非常可惡！！」、「一定要出人命才會學乖嗎？」

相聲瓦舍創辦人宋少卿曾在2003年、2004年因疑似酒駕鬧上新聞，未料他今凌晨又再度酒駕追撞計程車。（板橋警分局提供）

藝人宋少卿今（28日）凌晨2時許，酒後開車行經新北市板橋區南門街與府中路口，疑因不勝酒力追撞前方停等紅燈的計程車。（翻攝）

據了解，宋少卿曾於2003年、2004年因疑似酒駕鬧上新聞，未料今凌晨又再度酒駕追撞計程車，警方獲報到場，發現他酒測值高達0.95毫克，訊後依公共危險罪嫌移送新北地檢署。檢方約11時許召開偵查庭，訊後諭令3萬元交保。

有感於26日高雄才發生酒駕撞死人的事件，輿論對酒駕犯厭惡至極，而宋少卿的酒駕消息曝光媒體後，不少網友蜂擁至宋少卿的臉書最近貼文痛罵，「怎麼又酒駕？！出人命才會清醒是不是啊？誰想當那個倒霉鬼！」、「特地上來退讚退追蹤的，不會愛惜羽毛的藝人，也沒什麼好追的。」、「請問酒駕是相聲的核心價值嗎？」、「宋杯杯您真是太讓人失望了」、「酒駕.....已取消追蹤」、「以後在家喝吧，或者是坐計程車去喝」。

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