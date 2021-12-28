相聲瓦舍創辦人宋少卿曾在2003年、2004年因疑似酒駕鬧上新聞，未料他今凌晨又再度酒駕追撞計程車，警方獲報到場，發現他酒測值高達0.95毫克，訊後依公共危險罪嫌移送新北地檢署。檢方約11時許召開偵查庭，訊後諭令3萬元交保。

宋少卿今（28日）凌晨2時許，酒後開車行經新北市板橋區南門街與府中路口，疑因不勝酒力追撞前方停等紅燈的計程車，警方獲報到場，宋男散發濃濃酒味，酒測值達0.95毫克，警訊後依公共危險罪嫌送辦。

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