酒駕撞小黃3萬元交保！ 宋少卿：抱「僥倖心態」非常抱歉

相聲瓦舍創辦人宋少卿曾4度因疑似酒駕鬧上新聞，未料他今凌晨又再度酒駕追撞計程車，警方獲報到場，發現他酒測值高達0.95毫克，訊後依公共危險罪嫌移送新北地檢署。檢方約11時許召開偵查庭，訊後諭令3萬元交保，宋少卿下午約2時步出偵查大樓，3度低頭道歉稱「非常抱歉、非常對不起」，也承認自己是因僥倖心態才犯錯。

宋少卿的紀姓女助理下午1時許到地檢署交保，而宋少卿踏出地檢署偵查大樓時全身仍有濃厚酒味，顯見喝得不少，當面向大眾道歉。宋少卿表示，「今早發生的事情，讓很多關心我的朋友擔心了，很抱歉非常對不起，今天凌晨跟朋友聚會完，立即叫了代駕，但是很不應該的是我自己把車從停車場開出，來跟代駕會合，就在這一小段路上跟計程車發生輕微擦撞」。

宋少卿說，即使是叫了代駕，也應該全程交由代駕駕駛，這才是安全駕駛，這一點點小小僥倖心態，造成大家的困擾真是抱歉對不起。媒體詢問他曾在媒體人朱學恆直播稱痛斥酒駕，如今他又再犯，有何感想？宋少卿則回應，非常抱歉非常對不起，即使叫了代駕應該全程由代駕駕駛，對於自己僥倖心態，非常對不起。

宋少卿28日凌晨2時許，酒後開車行經新北市板橋區南門街與府中路口，疑因不勝酒力追撞前方停等紅燈的計程車，警方獲報到場，宋男散發濃濃酒味，酒測值達0.95毫克，警訊後依公共危險罪嫌送辦。

據了解，宋少卿2003年、2004年都曾因酒駕上社會新聞版面，2003年他因酒駕撞上停在路邊的車輛後逃逸，因爲當下無法取得酒測值，消失整整30小時後，才到被撞車主家中道歉並和解，更否認自己喝酒，另外2004年則是凌晨在台北市撞上路邊的2輛車，當下宋少卿汽車都漏油冒煙，但他卻在車內睡翻，直到警消到場強行拉出才保住性命，而當時他的酒測值也高達0.81mg／L。

另外，2018年時，宋少卿就被抓包，酒後請代駕，但到家前便在巷口接手，自行開回住家，2020年，也再次因酒駕「做半套」被媒體直擊，當時宋少卿也對自己的行為致歉表示「很抱歉做了不良示範，喝酒不開車，開車不喝酒」。

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