藝人宋少卿今天凌晨酒後開車，疑不勝酒力追撞停等紅燈的計程車，酒測結果高達0.95，遭警方帶回分局偵辦，也是他繼2003年、2004年後，第3度因為酒駕被抓，如今臉書更被網友灌爆怒斥：「還敢酒駕啊，一定要出人命才會學乖嗎？」

宋少卿28日凌晨2時36分，酒駕行經新北市板橋南門街與府中路口時，撞向同車道前方停等紅燈的計程車，警方進行酒測發現數值高達0.95，將其帶回交通分隊，訊後依公共危險酒後駕車偵辦，稍早檢方訊後，諭令以3萬元交保，不過此次並非他首犯，2003、2004年都因酒駕躍上社會版面，2018年、2020年雖學乖請代駕，不過到住處附近就接手開回停車場，同樣構成酒駕行為。

但最誇張莫過於2004年，當時他疑似酒後駕車，突然加速爆衝撞向停在路邊的兩輛小客車，由於衝擊力道過大，不僅引擎蓋被撞到掀開，還冒出濃煙還噴出火花，但宋少卿卻直接在車內睡翻，即便消防員獲報到場叫喚他，仍不見有任何反應，只好強行撬開車門將他拖出來，當時測出酒測值高達0.81，到警局時還神智不清詢問：「這是哪裡？我怎麼在這裡？」

宋少卿與宅神朱學恆於9月直播談及媒體人黃暐瀚母親遭酒駕撞死一事時，當時還自嘲是「酒駕犯行的學長」，更曾出席宣導酒後不開車的記者會時，以打破酒瓶之舉，誓言不再酒駕。沒想到凌晨因三度酒駕被逮，對照之前言行可說是自打臉，讓網友怒斥：「一定要出人命才會學乖嗎？」

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