高雄市26日發生死亡車禍，一名酒駕駕駛撞上過馬路的1家4口，父親與2名女兒重傷送進加護病房，不過母親送醫不治，肇事駕駛酒測值高達1.24毫克，更被查出是「3度酒駕」，對此，藝人GINO（蔡東威）氣憤發文：「死刑不廢也請連續鞭刑」。

這起車禍肇事駕駛被警方測出酒測值高達1.24毫克，當場被逮捕送辦，更被查出在2006年及2009年有酒駕遭取締紀錄，加上這次已是「3度酒駕」，還讓一個家庭就此天人永隔，對此，高雄市長陳其邁聞訊震怒：「酒駕肇事致死案件人神共憤，於法不容」，要求警察局儘速偵辦決不寬貸。

對此，藝人GINO（蔡東威）發文怒斥：「酒駕累犯，造成一家四口1死3傷，整個家庭被一手毀掉，酒醒後再後悔都沒有用」，更向要求警察局嚴懲的市長陳其邁喊話：「希望你說的會從重量刑不是敷衍民意，這個亂世再不用峻法嚇阻在先，不知道下一個被毀掉的家庭會不會就是我們」，更強調：「死刑不廢也請連續鞭刑」。

對此，網友紛紛留言：「不能再縱容酒駕的人，因此毀了一個幸福的家，真的不可原諒」「最痛恨的就是政府縱容酒駕又開車害死人的人」、「那些人自私又可惡至極，豈是一句對不起能解決，希望政府能真正對酒駕做出相對應刑罰」、「酒駕必須嚴懲，到底要有多少無辜犧牲者，才會喚醒政府的重視」。

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