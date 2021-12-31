高雄巿建設經費頻被討論，立委兼民進黨高雄市黨部主委趙天麟31日說，是有心人試圖轉移中二選區顏寬恒國庫通私庫的焦點，對於台北市長柯文哲的回應，趙天麟也認為是風涼話，並批評是柯一貫的傲慢作風、為德不卒。

高雄巿改建壽山動物園，向國營事業「討錢」成話題，現在陸軍睦鄰經費，高雄居冠遠勝金馬，再被拿出來討論，趙天麟直指是有心人刻意拿高雄的建設經費做文章，試圖轉移中二選區國民黨候選人顏寬恒國庫通私庫的焦點。

陸軍睦鄰經費。（民進黨高雄巿黨部提供）

他說，高雄市是台灣工業重鎮，不管是發電、石化及鋼鐵產業，對台灣經濟都有重大貢獻，也承擔了汙染，歷任市長都希望和國公營事業單位合作讓城市轉型，巿長陳其邁也著手動物園及公園的整建等，經費合法、合乎情理。

陸軍睦鄰經費。（民進黨高雄巿黨部提供）

趙天麟認為，除了有心人泛政治化，柯文哲還用天龍國思維說風涼話，批評柯文哲一貫傲慢作風、為德不卒；尤其台北市集三千寵愛於一身，商業經濟活絡也沒有太多的工業設施，如何能理解南台灣希望工業轉型的期待。

對於陸軍睦鄰經費，高雄被指全國最多，趙天麟表示，高雄共有5處油、彈庫，過去也發生過相關意外；但睦鄰經費都是依照級別撥給，每縣市皆然，現在有心人卻又說高雄拿的款項特別多等，這就是刻意操作。