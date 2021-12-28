網紅青青擁有甜美外表與F級的魔鬼身材，不時會在社群網站分享性感穿搭辣照，讓她人氣不斷升高，最近她曬出穿著貼身毛衣的照片，火辣S曲線更是明顯，尤其胸前扣不起來的扣子，格外吸睛，讓許多粉絲激動直呼受不了。

青青日前在IG曬出一張美照，只見她戴上麋鹿髮箍，穿著貼身長版針織毛衣，搭配黑絲襪，大秀一雙纖細長腿，惹火的是，青青胸前的扣子沒扣好，露出深邃事業線，白皙雙峰也呼之欲出，相當撩人。而青青今（28日）再釋出一段影片，畫面中，她正低頭扣胸前的扣子，不知是否上圍太傲人，扣到一半，扣子竟突然彈開，青青也只能無奈攤手，並配上口白：「扣子：『我承受不住』。」

畫面曝光後，許多男粉絲就暴動留言「我也快扛不住了」、「下輩子轉身投胎成扣子好了」、「扣子你盡力了，交給我吧」、「看妳扣扣子⋯我也承受不住了」。

青青去年因捲入YouTuber放火仙人跳事件知名度大漲，警方還她清白後，事業開始蒸蒸日上，21歲的她，已經買房、買車，甚至自己開了咖啡店升格老闆娘，曾分享理財秘訣「學會投資理財、股票、房地產、設計等，讓我不僅遠離小人與是非，還能充分把流量和影響力化為力量異業結盟」，現在其IG粉有85萬粉絲追蹤，抖音也有190萬粉絲，人氣火紅。