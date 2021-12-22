王力宏近年將演藝重心放往大陸，但在前妻李靚蕾拋出5千字爆炸性離婚宣言後，隔天王力宏便搭機返回台灣，並依照防疫規定住進汪小菲所開設的S Hotel。近日幾次「蕾宏大戰」的結果，王力宏確定落敗，過往的名聲可說是跌落谷底，外界好奇他心情，自稱是王力宏隔離飯店的鄰居網友則爆出他近況。

李靚蕾17日晚間拋出千字長文，批評王力宏婚前婚後花心，更有召妓、搭上人妻等嫌疑，王力宏的父親王大中隨即出馬應戰，批評前媳婦懷孕逼婚，讓李靚蕾相當火大，再度透露兩人從交往時期發生關係就都沒使用安全措施，全是因為王力宏先前跟她表示想要有小孩，沒想到李靚蕾發現懷孕後，王力宏的反應竟是要求她墮胎，或是把孩子生下來卻不結婚。

網友透露跟王力宏正住同間隔離飯店。（圖／翻攝自微博）

李靚蕾強調：「因為我覺得未婚懷孕又被孩子父親拋棄是一件會帶給我家族恥辱的事情」，因此反提出兩個建議，一是結婚，二是她躲起來生養孩子，澄清絕無強迫王力宏結婚，並要求王力宏道歉，否則提告，而王力宏在期限後的第二天才發出道歉聲明，自稱：「男人還是應該承擔起所有的責任」，「給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉」。

網友透露每晚聽到小提琴聲。（圖／翻攝自微博）

王力宏宣布將暫時退出工作，房子也會過戶到前妻名下。而網上有網友透露，19日回台灣時發現跟王力宏選住同間飯店，「酒店工作人員說還好我晚一天入住，不然和王同一天的話，酒店地下停車場被超多記者圍堵」，該網友透露自己的房間正好在王力宏樓下，「每天晚上十一點以後總能聽見小提琴和電子琴的聲音....難道王力宏在作曲新歌？渣男文章寫不過就用唱的？大可不必」。

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