藝人王力宏遭前妻李靚蕾「核彈級爆料」，大爆王外遇、長期約炮、召妓，引發輿論關注。網友21日在國發會「公共政策網路參與平台」提議「應限制劣跡藝人在台以公眾人物之身分公開出席活動」，表示希望政府重視演藝人員吸毒、酒駕、暴力、召妓、公然說謊、外遇、性侵等不良行為對青少年及社會的影響。

依據平台規定，凡是提議進入附議後，需於60日內完成5000份附議，始能成案。不過，這項提案，截至22日中午僅有3人附議。

12月15日王力宏在社群證實與妻子李靚蕾離婚消息，2天後李靚蕾在IG寫下5000字爆料，表示王婚後持續約砲、召妓，更遭受王家人羞辱、冷暴力；之後引發王父長文反擊，李再以7大重點回應，要求王親自道歉。經雙方隔空交火4天後，王12月20日在臉書向李道歉，李聲稱不會對王及王父提告，但事件迄今餘波盪漾。

有網友21日在國發會「公共政策網路參與平台」提議「應限制劣跡藝人在台以公眾人物之身分公開出席活動」，由於這項提議在王力宏被前妻爆料外遇、召妓事件後，也引發聯想。

該網友提案認為，鑒於近年來許多曾或正活躍於台灣演藝圈之演藝人員時有違反社會善良風俗、道德敗壞、吸毒酒駕等違法之情事發生，身為公眾人物甚至是青少年崇拜之偶像，公眾演藝人員應負起社會教育之義務。

不過，該網友也認為，這項提案或許提議內容及建議事項非常粗淺，但希望政府可以重視演藝人員的不良行為對青少年及社會大眾所產生的影響，特別是吸毒、酒駕、暴力、召妓、公然說謊、外遇、性侵等情事。

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