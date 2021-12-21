SoundOn集團新辦公室開幕，整合原SoundOn與Goodnight團隊正式進駐，並宣布全球合併用戶突破1100萬人大關，其中海外用戶已超過五成，年營收成長達70％。SoundOn集團執行長黃建翰表示，將透過四大策略打造「聲音經濟圈」，並致力於為創作者打造可靠的商業模式，支持所有創作者持續產出更優質、更多互動性的聲音內容節目。

SoundOn指出，經過團隊整合，不只在產品開發上更有效率、功能可模組化重複運用外，更激發了對於「聲音x社交」更全面的想像。目前SoundOn全球用戶突破1100萬人，海外活躍用戶超過五成，用戶使用時間平均每天超過42分鐘；年營收成長達70％。平台上的累積創作者人數達兩萬人，近一年產出十萬小時以上的聲音節目。

SoundOn集團未來將以四大策略進一步打造「聲音經濟」，為創作者與消費者帶來更好的生態與內容。首先，將會針對不同聲音需求推出多款APP，細分用戶的不同需求、不同情境，如學習、主題社群、個人娛樂、陪伴等。

此外，不同APP間仍會共用引擎/模組，節省開發時間，並整合後台數據，互導互連用戶至最適合的服務。

而在商業模式上，SoundOn表示，未來將推出「聲音版的Adsense」、付費訂閱內容與贊助等多元商業機制，讓不管是已經較有知名度的創作者或是新手聲音創作者，都有更好的長尾收入，健全整體聲音經濟。

最後，SoundOn也將致力將內容國際化。目前SoundOn有5成以上的海外用戶，也將成為未來SoundOn內容國際化的最佳推手，看好優質的在地內容，經過挑選與翻譯後，也可以成為最國際化的多語內容。