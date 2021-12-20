台灣基進組織部主任、中二選區立委選舉民進黨林靜儀競選總部執行總幹事林雨蓁，到台中地檢署告發顏寬恒發放「冬瓜牌」洗衣精，經市調價格為46元涉及賄選。（陳淑芬攝）

國民黨中二選區立委候選人顏寬恒回應，競選小物清潔劑成本才16、17元，呼籲對手不要潑髒水。（顏寬恒競選總部提供／陳淑芬台中傳真）

台灣基進組織部主任、立委中二選區民進黨候選人林靜儀競選總部執行總幹事林雨蓁，今天到台中地檢署告發對手國民黨候選人顏寬恒上周在地方發放印有文宣的「冬瓜牌」洗衣精，經市調價格為46元，至於有無涉及賄選嫌疑及事實，則交給檢調認定。

針對此項指控，顏寬恒在今天烏日區掃街時諷刺地回應表示，競選對手連他的支持者也潑髒水、抹黑，需要用清潔劑洗一洗。他的競選小物清潔劑成本才16、17元，都是可以查證的，呼籲對手不要潑髒水、蹭熱量及搶鏡頭，不過，也感謝民進黨側翼幫他的競選小物宣傳，現在已供不應求。

林雨蓁到台中地檢署按鈴控告，指控上周陸續接到民眾陳情、檢舉，收到鄰里長送「冬瓜牌」洗衣精，並在粉絲團質疑，上網查洗衣精市價為46元，質疑沒有牽涉到賄選嗎？希望進一步釐清、端正選風。

林雨蓁直指，民眾陳情，收到三鹿里里長顏清通發放的洗衣精，顏清通是顏寬恒父親顏清標（地方暱稱綽號為「冬瓜標」）的弟弟，而且在罷免立委陳柏惟期間，相關鄰里長也挨家挨戶問簽屬罷免聯署書，有無賄選的嫌疑及事實交給檢調認定。

林雨蓁批評，顏寬恒送「冬瓜牌」清潔劑是很可笑的事情，顏家面對任何質疑爭議都說是抹黑及造謠。

林雨蓁砲火猛烈，向顏寬恒喊出三訴求，要求他出來誠實面對爭議，不要玩兩面手法，一方面在鄉親面前裝無辜裝可憐說被欺負，但一方面在地方敗壞選風；不要對鄉親進行威脅恐嚇，不是用威脅恐嚇就是用小利，選民是有智慧的； 她批評顏在地方進行的是污穢、骯髒，讓選民感到恐懼，要痛定思定、顏家該洗滌的是自己的身心靈，在地方用黑道勢力把持急敗壞選風的行為，不要再傷害台灣的民主及選舉制度。

林雨蓁表示，希望檢定認真追查，不只是洗衣精，地方還有很多傳言，呼籲鄉親雖感到害怕，但不要有壓力，想辦法蒐證可以給他們，透過匿名的方式保護大家檢舉，杜絕選舉歪風。