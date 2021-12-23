台中市第二選區立委補選將於1月9日舉行投票，僅剩不到一個月的時間。針對四大公投結果，台中市第二選區不同意與同意票數只差2000票。前民進黨立委郭正亮表示，台中第二選區立委補選搞成藍綠對決，林靜儀不一定會贏，他甚至預估顏寬恒的得票數至少7萬票起跳。

郭正亮23日在政論節目《新聞大白話》中表示，台中第二選區搞成藍綠對決，不一定會贏，因為這次顏寬恒沒怎麼動，結果公投票只輸2千票，而林靜儀幾乎什麼都動，包括總統蔡英文也去、副總統賴清德也去，連立委也來，還有一個電視台連續轟顏家1個多月，可是沒有用。

郭正亮指出，現在是顏寬恒出來選，顏家所有的人際關係都會用上，那個力度絕對超過罷免前立委陳柏惟的力度，所以他一直認為，顏寬恒的得票數應該是7萬起跳。而林靜儀真正要擔心的是返鄉投票很少，因為返鄉投票對她比較有利，因為公投確實有一些人特別返鄉投票，但對單一席次的補選，選民會返鄉嗎？何況離過年又那麼近。

針對台中市立委補選目前藍綠對決態勢，國民黨主席朱立倫22日在中常會上表示，他已與顏寬恒深談，替他加油打氣，同時，也多次致電給台中市長盧秀燕，希望盧秀燕全力幫顏寬恒輔選，國民黨的組織與文宣系統也會全面動員，配合顏寬恒打選戰。