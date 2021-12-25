【LIVE直播】耶誕節不休兵！ 顏寬恒續拚選戰

台中市第二選區立委補選將於1月9日(星期日)舉行投票，選戰白熱化！前新聞局長卓冠廷指國民黨候選人顏寬恒龍井豪宅疑似違建及蓋在保護區國有地上。對此，顏寬恒今(25日)表示，「卓冠廷曾是新聞局長，林佳龍是台中市前市長，那為什麼當時不查處？現在再來爆料、烏龍指控」。

顏寬恒今出席台中霧峰桐林里的民生橋改建工程的祈福典禮，他會後表示，關於建築的部分，一切按照相關法規、相關法令進行，違建部分不是我說了算，也不是卓冠廷說了算，都要交給相關單位來做判斷，「那當時是民進黨執政、中央也是民進黨執政，卓冠廷曾是新聞局長，林佳龍是台中市前市長，那為什麼當時不查處？現在再來爆料、烏龍指控，是不是也直接說明他當時的行政怠惰？」

另外，顏寬恒表示，其實從一開始的抹黑造謠，到後來這樣子更加地無底線，甚至我快90歲的爺爺也被拖下水，用這些已經結案的案子來做抹黑控訴，這種多數人都看不下去，其實再這樣無中生有、惡意抹黑，相信大家都可以明辨是非，目前相關告訴都已經提出。