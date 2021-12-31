針對立委林昶佐罷免案、台中第二選區立委補選將於明年1月9日(星期日)舉行投票，總統蔡英文29日在臉書更新了大頭貼照、封面照並發文支持民進黨台中立委補選人林靜儀和林昶佐，引發關注。對此，資深媒體人趙少康直言，證明蔡英文心中只有政治，忙著為民進黨打選戰，太令全民失望，此話一出，破5000網友喊讚。

蔡英文29日在臉書更新了大頭貼照、封面相片，並表示「2022.1.9靜昶守護」，呼籲支持者，一起換上臉書特效框，讓更多人進場守護林靜儀和林昶佐。

對於蔡英文的表態，趙少康在蔡的PO文底下留言表示，蔡身為總統，臉書發文卻像兩個世界，皇城外的治安、物價等民生問題好像都無關。趙更直言，中二立委補選，國民黨並沒有積極投入輔選，而是由顏寬恒自己操盤，對罷免林昶佐更無介入，哪裡有像民進黨這樣，連蔡英文都親自出馬。「靜昶守護」證明「您心中只有政治，忙著為民進黨打選戰，太令全民失望」；趙少康的留言一曝光，隨即湧入5000多網友喊讚。

趙少康在蔡英文臉書的留言。（圖片摘自蔡英文臉書）

民眾黨發言人楊寶楨也留言指出，蔡總統在上班時間，又是換臉書特效框、換封面照片，又開直播，都是為了挺補選和罷免案的特定對象，這合理嗎？到底是以總統還是黨主席的身分？這樣黨政不分，真的好嗎？