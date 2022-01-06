今天新增3起新冠肺炎本土案例，累計本土案例近日已有8例。蔡英文總統今天呼籲，與個案足跡重疊的民眾，盡快進行採檢。她也力挺衛福部長陳時中的說法，不論是機場清潔人員或是防疫計程車司機，都在第一線承擔風險「當他們染疫，不該被稱為破口」。

蔡英文在臉書表示，今天新增3起本土案例，這幾天，本土案例已經累積8例。除了桃園機場前進指揮所加強高風險人員的匡列採檢，桃園市政府也在進行社區篩檢、監測工作，她要呼籲，與個案足跡重疊的民眾，盡快進行採檢。

她說，這幾天，我們的邊境防疫人員以最快的速度完成造冊、進行採檢與疫調，「我要謝謝他們連夜努力，全力守住疫情防線」。

蔡英文強調，如同陳時中部長所說，不論是機場清潔人員或是防疫計程車司機，都是在第一線承擔染疫風險，替大家服務，社會少了他們就無法運作，當他們染疫，不該被稱為破口。就快要過年了，也因為有邊境工作人員的努力，想回家的人都可以回家，我們應該替他們加油，一起克服疫情的挑戰。