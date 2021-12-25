霧峰區民生橋拓寬改建工程25日盛大舉辦開工，市長盧秀燕和國民黨投入立委第二選區補選的顏寬恒同框動土祈福。（馮惠宜攝）

顏寬恒出席這場動工儀式，他強調，不管那個候選人，要選第二選區，就要關心第二選區的建設與發展，不是以批評、抹黑、造謠來進行選舉。（馮惠宜攝）

霧峰區民生橋拓寬改建工程25日盛大舉辦開工，市長盧秀燕和國民黨投入立委第二選區補選的顏寬恒同框動土祈福，盧秀燕強調，唯有安全的橋梁，才能守護民眾安心回家；顏寬恒說，他來見證過去七年立委任期對選區各項建設成果，並強調，任何人要選中二選區，就要關心選區的建設與發展，不是以批評、抹黑、造謠來進行選舉。

霧峰區民生橋為地方居民出入及當地農產運輸皆仰賴通行的橋梁，考量排洪斷面不足，台中市政府建設局推動拓寬改建工程，投入約3567萬元，將橋面拓寬至8公尺，提升當地交通安全，預計明年11月前完工。

盧秀燕親自到場主持動工儀式，她表示，今天（25日）是耶誕節，特別前來送給當地耶誕禮物，霧峰區民生橋為地方居民出入及當地農產運輸的要道，但因為目前排洪斷面不足，豪大雨時曾發生洪水漫過橋面情形，多位民意代表和當地里長反映要改建，市府傾聽地方心聲，啟動橋梁改建工程，讓居民出入家園更放心。

顏寬恒也特出席這場動工儀式，他強調，民生橋拓寛是關乎霧峰山區居民交通便利與安全性，能爭取到預算，讓橋體可以開工，這是地方盛事，不管哪個候選人，要選第二選區，就要關心第二選區的建設與發展，不是以批評、抹黑、造謠來進行選舉。

顏寬恒還說，建設是成績的展現，他來見證以及檢視過去七年擔任立委期間對選區內各項建設成果，絕不是空口白話；他並且說，對手有府院黨、總統、副總統、院長、部長、媒體、名嘴、網紅、政論節目、網軍，這些都是他沒有的，他要訴求的就是1月9日選民選的人是不是認真服務在地、爭取建設的立委，而不是充滿幹話只會批評造謠的人。

台中建設局表示，「霧峰區民生橋改建工程」範圍為民生路606巷口跨越北溝溪至左岸，橋梁長約44公尺，含兩岸引道，全長約80公尺，寬8公尺，工程總經費約3567萬元(工程費約3507萬元、用地費60萬元)，設置雙向單車道，預計明年11月前完工，屆時將可強化該區域運輸系統的便利性，大幅改善會車不易、河川通洪斷面不足等問題。