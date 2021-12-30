顏寬恒、林靜儀正面激烈交鋒！ 中二補選政見辯論會登場

台中第二選區立委補選將於1月9日投票，台中市選委會今天舉辦公辦電視政見辯論會，晚間6點半開始直播。顏寬恒抽到第五位發言，他表示，「第二選區是我的根，我的家鄉」，飲水思源是鼓舞他參選最大的動力，並細數多年來的政績，以及未來將持續反對中火燃煤、要求捷運藍綠線延伸加速進行、提升幼兒托育環境等政見。

顏寬恒指出，沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰這五個地方，對有些候選人是爭權奪利的戰場，但對他來說，卻是他的根，他的家鄉，44年來他始終沒有離開，飲水思源是天職、也是義務，這份密不可分的情感，是鼓舞他參選最大的動力。

顏寬恒說，但這兩年來，第二選區等到的不是改變或建設，而是無數的失望與落空，勝選後激情退去，第二選區卻仍停留在原地，持續空轉。背負著選民的寄託，這位年輕人卻恣意忘我，沉浸在權力的傲慢，大放厥詞、譁眾取寵，頻頻出現在鎂光燈前，卻消失在地方的弄巷間。

顏寬恒表示，自己卻始終沒有離開，所有鄉親的小事，都是寬恒的大事，他四出奔波請託，打老同事電話打到被說「盧小小」，也要盡力完成，他認真「做事」，要讓鄉親朋友的日子過得更好，因為「家在哪，寬恒就在哪」。

顏寬恒指出，台中人卻要背負全台最大電廠「中火」的發電代價，如今，我們面臨到的是台中電廠再多建兩組燃氣機組，但卻沒人告訴鄉親，燃煤機組什麼時候拆除。

另外，隨著捷運綠線啟用，鄉親期待更高，他會繼續督促行政部門，要求藍線、綠線延伸加速進行，並爭取橘線、藍線向南延伸到霧峰段定案，以及盡速爭取海線鐵路雙軌化，以及大慶至烏日段高架化，增加海線鐵道班次，活絡交通、平衡區域發展。

後續也會全力爭取台中生活圈四號道路線延伸，補足大肚、龍井區域聯外道路的不足，為鄉親接起大台中交通環狀線；同時持續監督和美大橋工程進度，讓鄉親從大肚到和美不用再繞一大圈，讓都市縫合與區域交流更加順暢。

顏寬恒說，為了解決大肚山上缺水問題，他爭取了東大、東海、瑞井、坪頂、工業區等加壓配水池，每天提供4萬噸的民生用水，解決鄉親日常用水問題。他也將要求政府檢討現行嬰幼兒收托政策，減輕家長負擔、提升嬰幼兒托育及園所營運品質，不只要增加生育的信心，也兼顧幼保人員權益。