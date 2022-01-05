市議會國民黨團全天候機動備戰，卯足全力奧援顏寬恒，勢必拿下這一席立委。（陳世宗攝）

民進黨團陪林靜儀站路口拜票 國民黨團全天候機動備戰

台中市第二選區立委補選進入最後倒數4天！民進黨市議會黨團總召江肇國5日號召黨團成員加入助選志工行列，一起陪同民進黨候選人林靜儀路口拜票，期盼在最後衝刺周，全力爭取支持；市議會國民黨團全天候機動備戰，卯足全力奧援顏寬恒，勢必拿下這一席立委。

江肇國表示，從近兩周開始，民進黨各地的黨公職都特意前來第二選區為林靜儀醫師站台、拜票，就是為協助林醫師在短暫的補選時段能快速讓民眾認識，爭取民眾的支持；現在選戰進入最後衝刺階段，民進黨市議會黨團更傾巢而出、全體總動員的來幫林醫師宣傳，一起當「林靜儀們」，希望能讓中二選民更了解林醫師，一起贏回第二選區的自由與正義。

江肇國說，從之前的罷免到現在的補選，能感受到民眾從不敢表態到現在是願意拿文宣、會停下來握手，甚至還會熱情要求拍照，這些現象都在在顯示中二選區的選民是希望讓善的力量、好的人才來當中二的立委，而不願再接受有諸多疑慮且說明不清楚的候選人來長期霸占地方政治。

市議會國民黨團書記長陳政顯強調，國民黨全體議員全天候備戰，以不影響顏寬恒及黨中央立委輔選的既定行程為首要，私下以電話催票及動員挺藍選民，元月九日務必傾巢而出，將手中的選票投給熱愛鄉土、爭取建設的顏寬恒，才是中二選區市民之福。