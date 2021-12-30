顏寬恒、林靜儀正面激烈交鋒！ 中二補選政見辯論會登場

台中第二選區立委補選將於1月9日投票，台中市選委會今天舉辦公辦電視政見辯論會，預計晚間6點半開始直播，目前5位候選人包括1號張炯春、2號林金連、3號李昇翰、4號林靜儀、5號顏寬恒都已經抵達會場，將先抽籤決定發言順序，並各自先進行10分鐘政見發表，再由2人提問、每位候選人可回答5分鐘，最後有5分鐘結論。

林靜儀表示，她長期關注婦女權益，擔任產科醫師，協助高風險家庭。對他來說，以專業能力幫助人是天職。開啟新住民姊妹政治參與，擔任立委也首度推動國家接軌聯合國永續發展事項。不可能發生幫忙協調，土地卻落入自己手上的事情。她也關心台灣空污，減少燃煤，真正做事，不消費病人或抄政見。中二選區有交通產業需求沒被照顧，代表地方的立委沒積極爭取，只有她當選才可以繼續推動下去。她也要求中火降載，對空污的關心不是說說而已，真正關心台灣產業發展的人。對手說不出穩定能源發展，要怎發展產業？ 「我是會做事的立委」！

顏寬恒表示，中二選區對他來說，是他的家鄉，讀書成家，造橋鋪路，始終在這裡沒有離開，長輩看他長大，現在換他回饋，是天職也是義務。回想這兩年，鄉親有過得更好嗎？他推動的法案，有沒有接續完成？2020年鄉親託付給一個年輕人，但等到的是無數失望，這位年輕人大放厥詞，卻消失在地方巷弄之間。但顏寬恆始終沒離開，家在哪裡，寬恒就在哪裡。但有人忙著上政論節目，讓疫苗受害者求助無門。