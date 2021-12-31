國民黨台中第二選區立委補選候選人顏寬恒豪宅遭綠營緊盯，顏寬恒31日點名民進黨民代包括立法院副院長蔡其昌、對手林靜儀、市議員李天生等人，披露8個服務處涉違建，他們有出來現身說法嗎？是否要依法拆除，該拆就拆。

顏寬恒指出，包括蔡其昌、對手林靜儀、前立委陳柏惟、市議員李天生、王立任、張家銨等，民進黨的這8個服務處有出來現身說法嗎，請用同樣的標準，先把自己違建的事說清楚、講明白。

顏寬恒強調，民進黨的8個服務處請先對外說明，媒體有問題去問問他們，要怎麼處理，是否也是依法拆除，該拆就拆。