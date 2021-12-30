顏寬恒、林靜儀正面激烈交鋒！ 中二補選政見辯論會登場

台中第二選區立委補選政見辯論會今天晚間舉辦，民進黨候選人林靜儀抽到第三位發言，她表示，自己擔任產科醫師，以專業、能力幫助人是天職、也是人生意義，過去曾擔任第九屆立法委員，投入空汙、醫療等相關政策的推動，這次競選提出全方位政見，關心第二選區選民需求，是會做事的立委。

林靜儀說，她長期關注婦女權益、性別平等且照顧女性身心健康，也積極投入性別、民主和健康議題的國際合作，擔任婦產科醫師30年來接生過7000多名新生命，未來希望為更多年輕人、小孩子與在地長輩建立更好未來，也有責任為更多弱勢者爭取發展空間。

林靜儀指出，立法委員是去國會為國家政策質詢、爭取人民利益，不是為了私人利益、私人產業或自己的土地尋找法令巧門；她支持資金回流，更要為回台設廠、有擴廠需求及外資投資產業尋找合適園區，但「想問問對手，你既然反對三接舒緩台中能源壓力，要如何確保產業發展中的能源穩定？」

林靜儀強調，產業聚落的評估要考慮交通、就業生活聚落的完備，尤其不要畫大餅給民眾，結果是自己家族利益吃到最多甜頭。

林靜儀說，她在擔任第九屆立法委員期間，提出友善雙親育兒的性別平等工作法、推動政府的醫療衛生政策和法案並關心台中空汙；台中二選區內有中科、中龍等產業，吸引許多專業的年輕族群，但公托與親子遊憩設備明顯不足，她這次競選提出長照幼托、弱勢照護、能源穩定及交通、產業、文化、教育等全方位十帖良方，是那個會做事的立委。