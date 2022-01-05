台中第二選區立委補選激戰，國民黨主席朱立倫今天表示，此次是「在地對空降、服務對口水」的選舉，民進黨動員全國的力量，尤其特定媒體的力量來抹黑、造謠，國民黨只能用共同努力，希望最後正義的力量能夠戰勝邪惡，最後關頭，請當地黨員與支持者打電話催票。

中二補選倒數計時，中常委謝坤宏、李德維、江碩平等人下午在中常會關注選情，均認為此場選舉是人民的覺醒，不是政黨對決，選區或黨中央電話催票方向正確，應避免變成政黨對決。

對於中二補選，朱立倫說，這段時間他已經前往4、5趟，祕書長黃健庭明天將前去共同為顏寬恒加油。他指出，中二補選希望不要變成政黨對決，因為這是在地的選舉，要回歸在地服務的精神，不要高調地去辦大型造勢。

朱立倫強調，國民黨推出的是實實在在、服務地方的候選人，最後幾天，也請當地所有黨員與支持者，總動員打電話催票，透過在地的關係，用腳踏實地、一步一腳印的的方式拜票，「用最實在的陸軍，對抗民進黨最惡質的網軍」。

此外，也有中常委關注無黨籍立委林昶佐罷免案，希望朱立倫能對此表態，朱立倫表示，國民黨不希望變成政黨對決，而是尊重在地的公民團體與在地議員，希望大家共同在1月9號出來投票，以在地的聲音，展現出在地的力量，並反映民意。