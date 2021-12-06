根據路透社今天取得的立法草案副本，將上任的德國政府希望自明年3月16日起，強制醫院、護理之家及其他醫療相關工作人員施打COVID-19疫苗。

對於強制接種疫苗，德國一直沉默未有動作，主要是擔心醫護人手不足現象會更為嚴重，但德國在第4波疫情中確診病例激增之下，支持強制施打疫苗的呼聲已升高。

社會民主黨（SPD）、綠黨（Green Party）和自由民主黨（FDP）將於8日組成新政府，預定下週向國會提出這項法案。

根據路透社所見到的草案，內容規定相關領域工作人員必須證明自己打過疫苗，或已感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後康復，或在明年3月15日前提出醫療證明說明自己不能接種疫苗。

鑒於德國尋求在耶誕節前對3000萬民眾施打疫苗或追加劑，這項立法草案也同意讓牙醫、獸醫和藥劑師經適當訓練後，可暫時執行施打疫苗工作。

這項法案也將允許聯邦政府在必要時採行更嚴格封鎖令的臨時措施延長到明年2月15日。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1101206