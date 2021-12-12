移民署新竹市專勤隊近日協助300多名外籍人士施打疫苗，其中包含逾期停居留的人士。（新竹市專勤隊提供／陳育賢新竹傳真）

為擴大疫苗覆蓋率，同時讓在台人士均能完整接種疫苗，移民署新竹市專勤隊結合新竹市政府衛生局與指定醫療院所合作，近日協助300多名外籍人士施打疫苗，其中包含逾期停居留的人士，希望所有在台的人都能受到保護。

「感謝移民署的幫忙讓我打到疫苗！」來自越南籍的逾期居留移工阿秋說。她表示，透過移民署新竹市專勤隊協助登記預約到莫德納疫苗，現場更有安排越南籍通譯服務，讓她備感安心。

移民署指出，配合中央流行疫情指揮中心，推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，採取「不通報、不查處、不收費、不管制」4不原則，並與各縣市政府衛生局合作。

專案期間不論是失聯移工或逾期停居留之外來人口，均可至各指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，過程中醫療院所不會通報治安機關查處，治安機關也不會於接種地點查察，接種疫苗前也無須先至移民署自行到案。另，對於逾期外來人士無統一證號者，移民署人員也會協助申辦統一證號，以利施打疫苗作業。

移民署同時呼籲，專案期間自今年12月3日起至2022年1月31日止，鼓勵所有民眾協助宣導身邊的外來人士出面安心接種疫苗，詳細訊息可上移民署網站「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，也可洽移民署各縣市專勤隊或服務站。