大陸廣州《羊城晚報》·羊城派微信公號18日消息，中國工程院院士鍾南山18日出席2021金域醫學學術委員會年會報告。回顧去年1月初新冠肺炎疫情早期到如今的大陸疫情防控經驗，他指出，大陸疫情防控工作有「兩板斧」：一個是「四早」防控措施，另一個就是疫苗的全民接種。目前，大陸向世界輸出了17億劑新冠病毒疫苗，年底將達到20億劑。

鍾南山表示，Omicron變異株出現後，大家都很緊張。在新冠肺炎疫情發生之初，很多國家覺得大陸的防控措施過度了，但現在都覺得大陸的做法是對的。

大陸疫情防控為何如此有效？鍾南山說，大陸的抗疫有「兩板斧」。第一板斧是早發現早診斷早隔離及早治療。在疫情中，檢測行業人員作出了許多貢獻，完善了PCR檢測等技術。其中，金域檢驗是協力廠商檢測行業的縮影，目前已有檢測中心、氣膜實驗室和獵鷹號等設施設備，大大提升了檢測能力，一天就做到130萬管檢測量，在全世界是最高的。「大陸取得這麼大的防控勝利，快速檢測是非常關鍵的。」

另一板斧就是全民接種疫苗。鍾南山稱，大陸研發和接種疫苗採取了日夜兼程、打破常規的做法。雖然不活化疫苗預防效力比MRNA疫苗低一些，但是「從長時間觀察資料來看，疫苗對緩解病情加重、降低死亡率和住院率，差別不是很大」。

鍾南山稱，大陸國家疫苗很早就研發出來了，但因為沒有病人，無法開展三期臨床試驗，只能到處聯繫其他國家，在巴西等國家開展臨床試驗，最終也證明大陸疫苗是有效的。大陸向世界輸出了17億劑新冠病毒疫苗，年底將達到20億劑。